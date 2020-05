Polnische Nationalbank senkt Leitzins auf Rekordtief

Die polnische Nationalbank hat ihren Leitzins auf ein neues Rekordtief gesenkt. Der Zinssatz werde von 0,5 Prozent auf 0,1 Prozent verringert, teilten die Währungshüter am Donnerstag in Warschau mit. Es ist bereits die dritte Senkung seit dem Beginn der Coronavirus-Pandemie. Die Nationalbank kündigte zudem an, Staatsanleihen auf dem Sekundärmarkt zu kaufen. Der EU-Mitgliedstaat Polen hat mit dem Zloty eine eigene Landeswährung.