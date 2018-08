Positive Halbjahresbilanz im Maschinenbau - Inlandsgeschäft zieht an

Deutschlands Maschinenbauer haben im ersten Halbjahr von der kräftigen Nachfrage aus dem In- und Ausland profitiert. Nach einem deutlichen Plus im Juni gingen bei der exportorientierten Industrie preisbereinigt in den ersten sechs Monaten 7 Prozent mehr Bestellungen ein als im Vorjahreszeitraum, wie der Branchenverband VDMA am Montag in Frankfurt mitteilte.