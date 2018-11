Powell signalisiert noch vorsichtigere Zinspolitik

(Ausführliche Fassung) - US-Notenbankchef Jerome Powell hat ein noch vorsichtigeres Vorgehen bei künftigen Leitzinserhöhung signalisiert. "Wir wissen, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen unserer Zinserhöhungen unsicher sind", sagte Powell am Mittwoch in New York. Es könne bis zu einem Jahr oder mehr dauern, bis die Wirkungen sichtbar werden.