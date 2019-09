Powell und Jordan sehen keine Rezession für Weltwirtschaft

Trotz der deutlichen Abkühlung der Konjunktur in den letzten Monaten sehen die Chefs der amerikanischen und der schweizerischen Notenbanken keine Rezession für die Weltwirtschaft, die USA und die Schweiz. Dies sagten Fed-Chef Jerome Powell und SNB-Chef Thomas Jordan am Freitagabend in einer Podiumsdiskussion an der Universität Zürich.