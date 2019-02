Preisanstieg bei deutschen Produzenten schwächt sich weiter ab

In Deutschland hat sich der Anstieg der Produzentenpreise zu Beginn des Jahres weiter abgeschwächt, aber nicht so stark wie erwartet. Im Januar seien die Erzeugerpreise im Jahresvergleich um 2,6 Prozent gestiegen, teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch mit. Das ist der schwächste Preisauftrieb auf Erzeugerebene seit Mai. Im Dezember hatte die Jahresrate noch bei 2,7 Prozent gelegen, im November und Oktober noch jeweils bei 3,3 Prozent gelegen.