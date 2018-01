Preisauftrieb in China bleibt eher schwach

(Ausführliche Fassung) - In China bleibt die Inflation trotz einer kräftigen Konjunkturentwicklung weiter vergleichsweise schwach. Im Dezember stiegen die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 1,8 Prozent, wie das chinesische Statistikamt am Mittwoch in Peking mitteilte. Experten hatten zum Jahresende mit einer Inflation von 1,9 Prozent gerechnet, nachdem sie im November bei 1,7 Prozent gelegen hatte. Für das gesamte Jahr 2017 meldete die Behörde eine Inflation von 1,6 Prozent.