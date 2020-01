Preisauftrieb in Deutschland beschleunigt sich

(Ausführliche Fassung) - Gestiegene Energiepreise haben die Inflation in Deutschland zum Jahresanfang nach oben getrieben. Die Verbraucherpreise stiegen im Januar im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden anhand vorläufiger Daten mitteilte. Im Dezember 2019 hatte die Rate noch bei 1,5 Prozent gelegen und im November bei 1,1 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat sanken die Verbraucherpreise im Januar um 0,6 Prozent.