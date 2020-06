Preisentwicklung in China schwächt sich weiter kräftig ab

(Ausführliche Fassung) - In China deuten eine schwächere Inflation und ein Rückgang der Erzeugerpreise auf eine eher schleppende Erholung der Wirtschaft nach dem Einbruch in der Corona-Krise hin. Im Mai sind die Verbraucherpreise um 2,4 Prozent im Jahresvergleich gestiegen, wie das Statistikamt am Mittwoch in Peking mitteilte. Die Inflationsrate ging damit den vierten Monat in Folge zurück und erreichte den tiefsten Stand seit März 2019. Im April hatte die Rate noch bei 3,3 Prozent gelegen und im März bei 4,3 Prozent.