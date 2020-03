Preisentwicklung für Wohneigentum variiert regional stark

Die Immobilienplattform Homegate wertete die Preise in den vier liquidesten Marktregionen Zürich, Nordwestschweiz, Bern und Genfersee für Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen aus. Für beide Objekttypen sind die Preise im vergangenen Jahr schweizweit um 3,3 Prozent für ein Einfamilienhaus bzw. um 1,7 Prozent für eine Eigentumswohnung gestiegen.

Die regionalen Durchschnittspreise variierten indes stark: Während in der teuersten Region Genfersee ein Einfamilienhaus im vergangenen Jahr im Durchschnitt 1,3 Millionen Franken kostete, bezahlte man in der Region Bern 770'000 Franken und somit rund 40 Prozent weniger.

Noch grösser fielen die Unterschiede laut Homegate auf Gemeindeeben aus: In der teuersten Schweizer Gemeinde, der Stadt Genf, kostete ein Einfamilienhaus 3,57 Millionen Franken. Im bernischen Schüpfen erhielt man für den gleichen Preis mehr als neun Einfamilienhäuser.

Einzig bei Eigentumswohnungen registrierte das Immobilienportal eine noch grössere Bandbreite. So war eine Eigentumswohnung in der Zürichsee-Gemeinde Herrliberg mit 2,34 Millionen rund 13-Mal so teuer wie im bernischen Bannwald.

Quadratmeter deutlich teurer

Derweil scheint sich die Dynamik der anhaltend steigenden Preise für Eigentumswohnungen zumindest vordergründig abzuschwächen. Laut Homegate kostete eine Eigentumswohnung im Jahr 2019 nur in der Region Bern (+7,4%) und in der Region Genfersee (+3,6%) mehr als noch 2018. In den Regionen Zürich und Nordwestschweiz seien die Objektpreise dagegen um 3 Prozent bzw. 1,5 Prozent gesunken.

Zu beachten gelte aber, dass die Preise pro Quadratmeter Wohnfläche in allen vier Regionen anzogen. Laut der Immobilienplattform weist dies darauf hin, dass in den Regionen Zürich und Nordwestschweiz im Vorjahresvergleich vermehrt kleinere und somit preisgünstigere Wohnungen angeboten wurden. Denn der Preise pro Quadratmeter habe sich beispielsweise in Zürich um satte 6,7 Prozent verteuert.

sta/jb

(AWP)