Presse EZB-Chefin Lagarde: Wirtschaft könnte um 5 Prozent in 2020 schrumpfen

Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, rechnet laut einem Zeitungsbericht wegen der Coronakrise mit einem drastischen Konjunktureinbruch im Euroraum. Der Effekt könne zwischen 2 und 10 Prozentpunke der Wirtschaftsleistung betragen, soll Lagarde am Dienstagabend in der Videokonferenz der Staats- und Regierungschefs zu den Folgen der Krise gesagt haben. Das berichtet die "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (FAZ) am Mittwoch unter Berufung auf hochrangige EU-Diplomaten.