Produktion in der deutschen Industrie bricht weiter drastisch ein

In der deutschen Industrie hat sich der Einbruch der Produktion wegen der Corona-Krise drastisch verstärkt. Im April sei die Fertigung im Produzierenden Gewerbe im Monatsvergleich um 17,9 Prozent gefallen, teilte das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mit. Der Rückgang fiel stärker als befürchtet aus. Analysten hatten im Schnitt einen Einbruch um 16,5 Prozent erwartet.