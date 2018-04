Produzenten- und Importpreise sinken im März um 0,2 Prozent

Das Preisgefüge in der Schweiz hat im März 2018 gegenüber dem Vormonat gemessen an den Produzenten- und Importpreisen leicht nachgelassen. Dabei ist der Rückgang vor allem den tieferen Preisen für Mineralölprodukte und pharmazeutische Spezialitäten zuzuschreiben, wie das Bundesamts für Statistik (BFS) am Montag mitteilt.