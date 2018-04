Raiffeisen-Präsident will Ära Vincenz "schonungslos" aufklären

"Wenn wir die Beteiligungen analysieren, überprüfen wir faktisch ebenso die involvierten Personen - in der Geschäftsleitung wie auch im Verwaltungsrat", sagt Pascal Gantenbein, seit einem Monat Präsident bei Raiffeisen Schweiz, im Interview mit der "NZZ am Sonntag".

Damit spielt Gantenbein darauf an, dass in der Affäre um den ehemals gefeierten Raiffeisen-Boss Pierin Vincenz auch der aktuelle Raiffeisen-Chef Patrik Gisel in die Kritik geraten ist. "Für ihn ist das sicherlich keine einfache Situation." Gantenbein betont jedoch, im Moment bestünden keine Anzeichen, dass sich Gisel "bei diesen Beteiligungsnahmen nicht korrekt verhalten hätte".

Gantenbein hält es für verfrüht, über personelle Konsequenzen zu spekulieren. Doch: "Auch personelle Folgen sind nicht ausgeschlossen", sagt er.

Interne Untersuchung

Mitte vergangener Woche hat Raiffeisen bekannt gegeben, dass Raiffeisen Schweiz die Ära Vincenz konsequent aufarbeiten und die Ergebnisse daraus transparent machen wolle. Mit der internen Untersuchung beauftragt wurde der Schweizer Manager und Wirtschaftsprofessor Bruno Gehrig als unabhängiger Chefermittler. Ihm zur Seite steht ein Team der Zürcher Anwaltskanzlei Homburger.

Gantenbein sagt dazu, dass die Affäre um Vincenz zwar "zu Enttäuschungen" geführt habe. "Doch das grundsätzliche Vertrauen in unsere Bank ist davon nicht betroffen." Die 255 lokalen Raiffeisenbanken seien denn auch nicht von der Untersuchung betroffen. Es gehe um deren Tochtergesellschaft Raiffeisen Schweiz.

Mit der Untersuchung können Gehrig und das Homburger-Team "sämtlichen Indizien nachgehen, ohne dazu Rücksprache mit der Organisation nehmen zu müssen", führt Gantenbein aus. Zudem sollen "mehrere Millionen E-Mails auf verdächtige Merkmale "untersucht werden.

Bis 2020 erneuerter Verwaltungsrat

Darüber hinaus sieht Gantenbein seine Aufgabe darin, den Verwaltungsrat zu erneuern. "Bis 2020 werden voraussichtlich neun neue Mitglieder zum Verwaltungsrat stossen."

Er zeigt sich auch offen für Forderungen nach mehr Demokratie innerhalb der Organisation. Konkret zielen derartige Forderungen darauf ab, dass die 255 regionalen Genossenschaften mehr Macht erhalten sollen.

In diesem Zusammenhang sieht Gantenbein einen Vorteil darin, wenn es neben der einmal jährlich tagenden Delegiertenversammlung ein Gremium geben würde, das "gemeinsam mit dem Verwaltungsrat wichtige Entscheide treffen kann".

Am 8. März war der damalige Verwaltungsratspräsident Johannes Rüegg-Stürm überraschend zurückgetreten - angesichts des Strafverfahren gegen Pierin Vincenz sowie des Finma-Verfahrens gegen Raiffeisen Schweiz. Gantenbein, Professor für Finanzmanagement an der Universität Basel und seit 2017 unabhängiges Mitglied des Aufsichtsgremiums bei Raiffeisen Schweiz, hat daraufhin das Präsidium interimistisch übernommen.

(AWP)