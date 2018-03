Raiffeisenbank Gäu-Bipperamt: Enormer Imageschaden angerichtet

"Es ist ein enormer Imageschaden angerichtet worden", sagte Verwaltungsratspräsident Iwan von Rohr laut einer Mitteilung am Samstag an der GV. "Wir erwarten eine lückenlose Aufklärung der Vorfälle."

Die Raiffeisenbank Gäu-Bipperamt will das verlorene Vertrauen in die Marke Raiffeisen wieder aufbauen, indem sie "die Kunden weiterhin seriös beraten und gute Dienstleistungen erbringen" will.

Vincenz sitzt seit letzter Woche in Untersuchungshaft. Die Zürcher Oberstaatsanwaltschaft ermittelt wegen möglicher ungetreuer Geschäftsbesorgung. Vincenz soll bei Firmenübernahmen der Kreditkartengesellschaft Aduno und der Investmentgesellschaft Investnet ein Doppelspiel gespielt und persönlich abkassiert haben.

Aduno reichte im letzten Dezember Anzeige ein. Raiffeisen doppelte letzte Woche nach und reichte ebenfalls eine Strafanzeige gegen ihren ehemaligen Chef ein. Zuvor hatte Ende Oktober die Finma ein Verfahren zu Corporate-Governance-Themen gegen Raiffeisen eingeleitet. Vincenz bestreitet die Vorwürfe.

Am Donnerstagabend trat Raiffeisen-Verwaltungsratspräsident Johannes Rüegg-Stürm zurück, damit "die Vergangenheit unbelastet abgeklärt werden kann." Interimistisch hat nun Pascal Gantenbein das Zepter übernommen.

(AWP)