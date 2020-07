Risiko auf dem Wohneigentumsmarkt leicht gestiegen

Der von Moneypark errechnete Real Estate Risk Index (RERI) ist im zweiten Quartal um 0,2 auf 4,1 Indexpunkte angestiegen. Er erreichte damit einen neuen Höchststand seit dem Start seiner Ermittlung im Jahre 2014.

Das impliziere ein erhöhtes Risiko mit leicht steigender Tendenz, schrieb Moneypark in einer Mitteilung vom Dienstag. Ein Wert von 0 steht dabei für kein Risiko, 6 für akute Blasengefahr. Die Erhöhung sei vor allem im Zeichen der äusserst düsteren Wirtschaftsaussichten zu sehen.

Dennoch: Eigentümerinnen und Eigentümer sollten die allfälligen, temporären Einkommenseinbussen aufgrund von Reserven mehrheitlich verkraften können, hiess es in dem Bericht. Ergänzend wirkten sich die sehr strengen Finanzierungsregeln, darunter vor allem die Tragbarkeitsregeln, positiv aus.

Positiv wertet Moneypark auch, dass Wohneigentum in der Coronakrise noch mehr an Wert und damit an Stabilität gewinne. So zeige sich, dass die Nachfrage nach Eigenheimen das Angebot bereits wieder deutlich übersteige. Das im April und Mai temporär stark reduzierte Transaktionsvolumen sei im Juni wieder angestiegen und dürfte einen grossen Schritt Richtung Normalität darstellen.

tt/gab

(AWP)