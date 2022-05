Russen und Ukrainer kaufen deutlich mehr Häuser in Türkei

Die Nachfrage russischer und ukrainischer Staatsbürger nach Immobilien in der Türkei ist deutlich gestiegen. Im April wurden in dem Land 1152 Häuser an russische Käufer verkauft, teilte das türkische Statistikamt (Tüik) am Dienstag mit. Verglichen mit dem Vorjahr ist das ein Anstieg von 186 Prozent. Auch der Verkauf an Ukrainer stieg im Jahresvergleich um mehr als 180 Prozent an.