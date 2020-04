Russische Notenbank senkt Leitzins in Corona-Krise

Die russische Notenbank hat angesichts der Corona-Krise und drastisch gefallener Rohölpreise den Leitzins gesenkt. Der Leitzins werde um 0,50 Prozentpunkte auf 5,5 Prozent reduziert, teilte die Notenbank am Freitag in Moskau mit. Dies war von Ökonomen erwartet worden. Die Notenbank stellte zudem weitere Zinssenkungen auf den nächsten Sitzungen in Aussicht.