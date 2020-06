Russische Notenbank senkt Leitzins in Corona-Krise

Die russische Notenbank folgt mit der Zinssenkung dem internationalen Trend in der Corona-Krise. Es ist die dritte Zinssenkung in diesem Jahr. Zuletzt hatte sie am 24. April die Zinsen gesenkt. Die erste Zinssenkung in diesem Jahr erfolgte Anfang Februar, also noch vor der Zuspitzung der Corona-Krise.

Die Notenbank erwartet weiterhin ein Schrumpfen der Wirtschaftsleistung von vier bis sechs Prozent in diesem Jahr. Die Inflationsrate könnte deutlich unter den Zielwert von vier Prozent fallen. Russland wird besonders hart von der Corona-Krise getroffen. Die täglichen Infektionszahlen lagen zuletzt über 7000./jsl/bgf/mis

(AWP)