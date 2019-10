Die Notenbank erwäge weitere Zinssenkungen auf den nächsten Sitzungen, heisst es in einer Mitteilung der Notenbank. Der Preisauftrieb schwäche sich stärker als erwartet ab. Die Inflationsrate war im Oktober unter vier Prozent gefallen. Die russische Notenbank strebt eine Rate von vier Prozent an. Zudem befinden sich auch die US-Notenbank Fed und die Europäische Zentralbank (EZB) auf Lockerungskurs, was Schwellenländern wie Russland mehr Spielraum gibt./jsl/bgf/mis

(AWP)