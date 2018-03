Russische Notenbank setzt Serie der Zinssenkungen fort

Die russische Zentralbank hat wenige Tage nach der Präsidentenwahl den Leitzins erneut gesenkt und will dieses Jahr nachlegen. Der Schlüsselsatz zur Versorgung der Geschäftsbanken mit Geld wurde um einen Viertelpunkt auf 7,25 Prozent heruntergesetzt, wie die Notenbank am Freitag in Moskau mitteilte.