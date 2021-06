Russische Notenbank stemmt sich gegen steigende Inflation

Die russische Notenbank stemmt sich mit höheren Leitzinsen gegen die steigende Inflation im Lande. Am Freitag erhöhte sie ihren Leitzins um weitere 0,5 Prozentpunkte auf 5,5 Prozent, wie die Zentralbank in Moskau mitteilte. Es ist bereits die dritte Anhebung in Folge. Zugleich signalisierte sie angesichts der steigenden Lebenshaltungskosten weitere Zinsanhebungen.