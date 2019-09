Saudische Notenbank stellt Geldspritzen in Aussicht

Die Notenbank Saudi-Arabiens hat der heimischen Finanzwirtschaft angesichts der Angriffe vom Wochenende Geldspritzen in Aussicht gestellt. Die Zentralbank stehe bereit, Liquidität zur Verfügung zu stellen, sagte der saudische Notenbankchef Ahmed Abdulkarim Alkholifey am Dienstag in der Hauptstadt Riad. Mit Währungsreserven von etwa einer halben Billion US-Dollar sei es "jederzeit möglich, an den Märkten zu intervenieren".