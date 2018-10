Schäden durch klimabedingte Naturkatastrophen in 20 Jahren enorm gestiegen

Klimabedingte Naturkatastrophen nehmen nach einem neuen UN-Bericht zu - und die verursachten Schäden explodieren. Überschwemmungen, Stürme, Hitzewellen, Dürren und Waldbrände haben in den vergangenen 20 Jahren mehr als doppelt so hohe Schäden verursacht wie in den 20 Jahren davor, berichtete das UN-Büro für Katastrophenvorsorge (UNISDR) am Mittwoch in Genf. "Alarmierende Zahlen", kommentierte Ricardo Mena von UNISDR.