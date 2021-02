Schlechte Wirtschaftslage kann Immobilienmarkt nichts anhaben

Hauskäufer mussten im Januar im Schnitt 0,5 Prozent mehr für ein Eigenheim bezahlen als im Vormonat. Und auch Eigentumswohnungen kosteten im Januar gegenüber Dezember 0,4 Prozent mehr. Dies zeigt der neueste Swiss Real Estate Offer Index, der vom Immobilienportal Immoscout24 in Zusammenarbeit mit dem Immobilien-Beratungsunternehmen IAZI erhoben wird und am Dienstag publiziert wurde.

Besonders stark ist die Zunahme aber im Jahresvergleich: Wer aktuell Hauseigentümer werden möchte, zahlt 6,5 Prozent mehr als noch vor zwölf Monaten. Die Preise für Eigentumswohnungen nahmen mit 4,8 Prozent im Vorjahresvergleich ebenfalls deutlich zu.

"Der Corona-Effekt auf dem Immobilienmarkt hält im Jahr 2021 weiter an", heisst es in der Mitteilung zum Index. Mit verordnetem Homeoffice und beschränkten Ausgehmöglichkeiten ist das Eigenheim für viele Schweizerinnen und Schweizer bekanntlich im letzten Jahr wichtiger geworden. Entsprechend ist die Nachfrage bzw. sind die Preise trotz Konjunktureinbruch weiter gestiegen. Immoscout24-Chef Martin Waeber betont in der Mitteilung denn auch "die hohe Bedeutung von Wohnen als Grundbedürfnis des Menschen".

Mietwohnungen mit Preisstagnation

Für Mieterinnen und Mieter gibt es hingegen - was die Preisentwicklung anbetrifft - relativ gute Nachrichten: Die Preise von Mietwohnungen veränderten sich nicht gross. Gemäss dem Index von Immoscout/IAZI blieben die Angebotsmieten im Durchschnitt der Schweiz gegenüber dem Vormonat gar unverändert.

Vor allem in der Genferseeregion, der Nordwestschweiz, der Ostschweiz, der Zentralschweiz und im Mittelland stagnierten sie mehr oder weniger. Grössere Schwankungen gab es einzig in der Region Zürich und im Tessin mit -1,1 Prozent bzw. +1,7 Prozent. Gemäss dem Homegate-Mietindex, der ebenfalls am Dienstag veröffentlicht wurde, gab es ein leichtes Plus von 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat.

Im Vergleich zum Vorjahr sieht das Bild etwas anders aus: Da liegen die Mietpreise heute um 0,9 Prozent über dem Stand von Januar 2020. Mehr bezahlen muss man vor allem in den Kantonen Uri (+1,1%), Nidwalden (+1,6%), Appenzell (+1,1) und Wallis (+1,2%). Der Kanton Zürich hingegen verzeichnet einen Rückgang von 0,6 Prozent, ebenfalls gesunken sind die Mieten in den Kantonen Neuenburg (-0,5%) und Jura (-0,1%).

tv/uh/ra

(AWP)