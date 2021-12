Schlechtes Wetter brachte Rega-Teams ruhige Weihnachtstage

Die Teams rückten vor allem für krankheitsbedingte Notfälle aus, wie die Rega am frühen Sonntagabend mitteilte. Dies betraf beispielsweise Patientinnen und Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Verlegungsflüge von Spital zu Spital. Aber auch Verkehrs- und Arbeitsunfälle machten den Einsatz der Rettungshelikopter nötig. Rund ein Viertel der Flüge fand in der Nacht statt.

Die Teams waren jedoch nicht nur in der Schweiz, sondern auf der ganzen Welt unterwegs. So brachten sie etwa Menschen im Ambulanzjet aus Brasilien und Djibouti in die Schweiz zurück. Zudem haben medizinische Crews der Rega Erkrankte an Bord von Linienflugzeugen aus Costa Rica und aus den USA in die Schweiz begleitet.

(AWP)