Schneechaos in Österreich hat schon erste Folgen für den Tourismus

Die andauernden Schneefälle in weiten Teilen Österreichs haben der Tourismusbranche einen Dämpfer versetzt. "Die Tagesgäste sind im Moment nicht so zahlreich auf den Pisten unterwegs", sagte Gernot Hörwertner, Sprecher von Salzburger Land Tourismus, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.