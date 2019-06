Chinas Industrie zeigt sich weiter durchwachsen. Der staatliche Einkaufsmanagerindex (PMI) des verarbeitenden Gewerbes ist im Juni bei 49,4 Punkten verharrt, wie Daten der Regierung vom Sonntag zeigen. Dies dürfte massgeblich am Handelsstreit liegen, in dem die USA und China am Wochenende die Wiederaufnahme der Verhandlungen beschlossen haben.