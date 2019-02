Schwaches Börsenjahr hinterlässt Spuren in Bilanz der deutschen Fondsbranche

"Trotz des schwachen Börsenjahres hat sich die Fondsbranche 2018 gut entwickelt", bilanzierte BVI-Präsident Tobias Pross in Frankfurt. In den ersten Wochen des neuen Jahres sei an den internationalen Finanzmärkten eine Erholung zu beobachten, sagte der Allianz-Manager.

Der Grossteil der neuen Gelder (94,7 Mrd Euro) floss im vergangenen Jahr wieder in Spezialfonds, in die vor allem Versicherer und Pensionskassen investieren. Für einen Schub bei Privatanlegern könnte nach Brancheneinschätzung sorgen, wenn der Staat die Altersvorsorge mit Aktien und Fonds stärker fördern würde - wie etwa in den USA.

Publikumsfonds, die breitere Anlegerschichten ansprechen, sammelten im vergangenen Jahr in Deutschland 21,8 Milliarden Euro frische Gelder ein und damit deutlich weniger als vor Jahresfrist (72,5 Mrd Euro). In reine Aktienfonds flossen unter dem Strich gerade einmal 0,7 Milliarden Euro - und dass auch nur dank börsengehandelter Indexfonds (ETF). ETFs bilden einen Index nach, werden nicht aktiv gemanagt und sind wegen vergleichsweise geringer Gebühren zunehmend gefragt. Im Jahr 2017 hatten steigende Aktienkurse Anleger gelockt und die Zuflüsse in Aktienfonds auf 18 Milliarden Euro getrieben.

ben/DP/jsl

(AWP)