In Spanien hat sich der Preisauftrieb im September weiter verlangsamt. Die nach europäischer Rechnung erhobenen Verbraucherpreise (HVPI) lagen 0,2 Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie das Statistikamt INE am Montag nach einer ersten Schätzung in Madrid mitteilte. Das war der geringste Zuwachs seit drei Jahren. Im Monatsvergleich stiegen die Lebenshaltungskosten um 0,4 Prozent.