Schweden: Wirtschaft hält sich in Corona-Krise besser als in anderen Staaten

In Schweden ist die Wirtschaft wegen der Corona-Krise zwar eingebrochen, der konjunkturelle Rückschlag war in den Monaten April bis Juni aber weniger schlimm als in anderen europäischen Staaten. So hatte Schweden weniger strikte Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie eingeführt. Im zweiten Quartal schrumpfte die schwedische Wirtschaftsleistung im Vergleich zum Vorquartal um 8,3 Prozent, wie die schwedische Statistikbehörde am Freitag in Stockholm mitteilte.