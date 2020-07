Die Zentralbank von Schweden hat im Kampf gegen die konjunkturellen Folgen der Corona-Krise nachgelegt und das Kaufprogramm für Anleihen ausgeweitet. Die Notenbank erhöhte das Volumen des Kaufprogramms auf 500 Milliarden Schwedische Kronen (etwa 50,8 Milliarden Franken) nach zuvor 300 Milliarden Kronen, hiess es in einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung im Anschluss an eine Zinsentscheidung. Das Kaufprogramm hat eine Laufzeit bis Ende Juni 2021.