Schwedische Notenbank gibt Banken grosse Geldspritze

Die schwedische Notenbank greift in der Coronavirus-Krise den heimischen Geldhäuser mit einer grossen Liquiditätsspritze unter die Arme. Wie die Reichsbank am Freitag in Stockholm mitteilte, wird den Banken Zentralbankgeld von bis zu 500 Milliarden Kronen (etwa 46 Milliarden Euro) für zwei Jahre zur Verfügung gestellt. Damit solle der Kreditfluss an die Wirtschaft, insbesondere kleine und mittelgrosse Unternehmen, sichergestellt werden, sagte Notenbankchef Stefan Ingves. Der Zins für die Geldspritze orientiert sich am Leitzins der Notenbank, der zurzeit null Prozent beträgt.