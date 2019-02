Die schwedische Notenbank hält Kurs auf eine Zinsanhebung in absehbarer Zeit. Wie die Reichsbank am Mittwoch in Stockholm mitteilte, ist eine Zinsanhebung weiterhin für das zweite Halbjahr geplant. Ihren Leitzins beliess sie auf minus 0,25 Prozent. Auf dieses Niveau hatte ihn die Notenbank im Dezember angehoben. Es war die erste Zinserhöhung seit sieben Jahren.