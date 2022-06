Schwedische Notenbank hebt Leitzins deutlich an

Die Notenbank Schwedens intensiviert ihren Kampf gegen die hohe Inflation. Am Donnerstag hob sie ihren Leitzins deutlich um 0,5 Prozentpunkte auf 0,75 Prozent an, wie die Reichsbank in Stockholm bekanntgab. Analysten hatten mit dieser Entscheidung gerechnet. Die schwedische Krone legte nach dem Zinsentscheid zum Euro etwas zu.