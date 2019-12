Schweiz erzielt im dritten Quartal hohen Leistungsbilanzüberschuss

Allerdings fiel der sogenannte Leistungsbilanzüberschuss nicht mehr ganz so gross aus wie in den drei Monaten zuvor, als er noch 19 Milliarden Franken betragen hatte. Dagegen ist der Überschuss um 5 Milliarden Franken höher als vor einem Jahr, wie Schweizerische Nationalbank (SNB) am Freitag mitteilte. Der Anstieg sei in erster Linie auf die grösseren Einnahmen im Warenhandel zurückzuführen.

Dort kletterten die Einnahmen um 8 Milliarden auf 88 Milliarden Franken. Das ist der zweithöchste Quartalsstand aller Zeiten, wie ein Blick in die Statistik zeigt. Lediglich einmal hat der Warenhandel noch mehr eingebracht: Im zweiten Quartal 2013 knackten die Einnahmen die Grenze von 100 Milliarden Franken.

Das jetzige Plus ist vor allem den sprudelnden Exporteinnahmen zu verdanken, die gegenüber dem Vorjahr um 5 Milliarden auf 60 Milliarden Franken zulegten. Zudem stiegen die Goldexporte, welche nicht der Geldpolitik dienen, um 4 Milliarden Franken.

Die Einnahmen aus dem Transithandel fielen etwas höher aus als vor einem Jahr. Dagegen stagnierten die Einnahmen aus dem Dienstleistungshandel bei 32 Milliarden Franken. Leichte Zunahmen bei den Einnahmen aus Telekommunikations-, Computer- und Informationsdiensten sowie Wartung und Reparatur seien durch einen Rückgang der Einnahmen aus Lizenzgebühren kompensiert worden, erklärte die SNB.

Gesamteinahmen sprudeln

Insgesamt erhöhten sich die Einnahmen der Schweizer Volkswirtschaft von Juli bis September auf 166,9 Milliarden Franken. Das ist der höchste Stand in einem Sommerquartal aller Zeiten. Auf der anderen Seite gingen die Ausgaben im Vergleich zum Vorjahresquartal leicht auf 148,8 Milliarden Franken zurück.

Per saldo ergibt dies einen Leistungsbilanzüberschuss von 18,1 Milliarden Franken, wobei die Zahlen provisorisch sind und sich noch relativ stark ändern können. Verantwortlich dafür waren tiefere Erträge aus Direktinvestitionen in der Schweiz.

Der Leistungsbilanzüberschuss ergibt sich aus einem positiven Saldo aus Waren und Dienstleistungen von 22,0 Milliarden, einem Minus bei den Primäreinkommen (Arbeits- und Kapitaleinkommen) von 1,0 Milliarden und einem Minus bei den Sekundäreinkommen (laufende Übertragungen) von 2,9 Milliarden Franken.

In der Leistungsbilanz werden alle Einnahmen und Ausgaben einer Volkswirtschaft erfasst, wobei neben dem reinen Warenhandel auch der Handel mit Dienstleistungen (Tourismus etc.), Arbeits- und Kapitaleinkommen sowie laufende Übertragungen dazu gezählt werden. Das Minus bei den Sekundäreinkommen ist typisch für die Schweiz und ist vor allem auf Geldübertragungen von ausländischen Personen in ihre Heimatländer zurückzuführen.

Hoher Leistungsbilanzüberschuss typisch

Ein hoher Leistungsbilanzüberschuss ist für die Schweizer Wirtschaft seit vielen Jahren typisch, wirft aber auch immer wieder Kritik hervor. Deutlich höhere Einnahmen als Ausgaben sind gemeinhin vor allem ein Zeichen für eine unterbewertete Währung.

Die US-Regierung hatte die Schweiz denn auch zwischenzeitlich - wegen des Überschusses bei der Leistungsbilanz, aber auch wegen der starken Deviseninterventionen - auf eine Liste potentieller "Währungsmanipulatoren" gesetzt. Und nun läuft die Schweiz Gefahr, wieder auf die Liste zu kommen.

Um auf diese US-Liste zu kommen, müssen drei Kriterien erfüllt sein. Erstens darf ein Land keine einseitigen Deviseninterventionen im Umfang von mehr als 2 Prozent des eigenen BIP innert acht Monaten tätigen. Zweitens ist ein Exportüberschuss im Güterhandel von mindestens 20 Milliarden mit den USA und drittens ein Leistungsbilanzüberschuss von 2 Prozent gemessen am eigenen BIP nötig. Die Schweiz ist bei allen drei Kriterien an der Grenze oder erfüllt sie gar klar.

Währungsreserven treiben Kapitalbilanz hoch

In der Kapitalbilanz erwiesen sich die weiter angewachsenen Währungsreserven als Treiber: Von den 16 Milliarden Franken Nettozugang auf der Aktivseite stammten 12 Milliarden von den Währungsreserven. Vor einem Jahr hatte der Nettozugang durch die Währungsreserven noch 5 Milliarden Franken betragen.

Die Schweizerische Nationalbank sitzt mittlerweile auf Währungsreserven von 832,5 Milliarden Franken. Das sind 48,4 Milliarden Franken mehr als vor einem Jahr.

Auf der Passivseite der Kapitalbilanz resultierte insgesamt ein Nettozugang von 6 Milliarden Franken. Das Plus ist den "Übrigen Investitionen" zu verdanken, die einen Nettozugang von 18 Milliarden Franken auswiesen. Die Banken im Inland erhöhten ihre Verpflichtungen gegenüber Banken im Ausland (Interbankenmarkt). Dem wirkte entgegen, dass inländische Finanzgesellschaften Kredite an Konzerngesellschaften im Ausland zurückbezahlten.

jb/kw

(AWP)