Schweiz und Brasilien unterzeichnen Doppelbesteuerungsabkommen

Mit dem DBA habe die Schweiz ihr Netz von Doppelbesteuerungsabkommen auf ihren wichtigsten Handelspartner in Lateinamerika ausgeweitet, heisst es in der Mitteilung. Das Abkommen trage den Ergebnissen aus dem OECD-Projekt "Base Erosion and Profit Shifting" (BEPS) gegen Gewinnverschiebungen und Gewinnkürzungen Rechnung. Namentlich sehe das Abkommen nämlich eine Missbrauchsklausel sowie eine Amtshilfeklausel gemäss aktuellem internationalem Standard zum Informationsaustausch vor.

Die Kantone und die interessierten Wirtschaftsverbände hätten den Abschluss dieses DBA begrüsst, so das SIF weiter. Bevor das Abkommen in Kraft treten kann, muss es nun noch von den Parlamenten beider Länder genehmigt werden.

kw/uh

(AWP)