Schweizer Angebotsmieten im Oktober laut Homegate stabil geblieben

Aktuell steht der von Homegate in Zusammenarbeit mit der Zürcher Kantonalbank (ZKB) erhobene Angebotsmietindex bei 113,8 Punkten, wie der Immobilienportalbetreiber am Montag mitteilte. Dies entspreche dem selben Indexstand wie bereits im September 2019.

Regional entwickelten sich die Preise aber unterschiedlich. In den Kantonen Jura (+0,41%), Nidwalden (+0,40%) und Zürich (+0,34%) zeigten die Angebotsmieten nach oben. Am anderen Ende der Skala verzeichneten die Kantone Solothurn (-0,36%) und Bern (-0,35%) den stärksten Rückgang der Mieten. In den Kantonen St.Gallen, Thurgau, Freiburg und Neuchâtel blieben die Mieten derweil unverändert.

Der Homegate-Angebotsmietindex misst die monatliche, qualitätsbereinigte Veränderung der Mietpreise für neue und wieder zu vermietende Wohnungen anhand der aktuellen Marktangebote.

sta/tt

(AWP)