Schweizer Anleger gemäss UBS-Studie zurückhaltend mit Investitionen

Schweizer Anleger waren weiterhin deutlich weniger bereit, Geld am Markt einzubringen, wie eine Quartalsumfrage von UBS Global Wealth Management zur Anlegerstimmung ergab. Nur 18 Prozent hätten vor, mehr zu investieren - im weltweiten Durchschnitt seien es hingegen 46 Prozent gewesen, teilte die Grossbank am Donnerstag mit.

Die Region mit der stärksten Zunahme der Investitionsbereitschaft sei nach den USA die EU gewesen, nachdem die EZB signalisiert habe, als Reaktion auf die Konjunkturabkühlung in Europa neue Stimulierungsmassnahmen in Erwägung zu ziehen. Etwa 47 Prozent der Befragten in Europa ausserhalb der Schweiz gaben an, mehr investieren zu wollen, und damit 8 Prozentpunkte mehr als im Vorquartal.

Gesundheitskosten grosse Sorge

Die Umfrage zeigt laut der UBS zudem, dass bei den Schweizer Anlegern die steigenden Gesundheitskosten ganz oben auf der Liste der Bedenken stehen. An zweiter Stelle stand der globale Handelskrieg und an dritter Stelle standen steigende Zinssätze. Dabei glauben 54 Prozent der Investoren in der Schweiz, dass der Handelsstreit zwischen den USA und China innerhalb von 4 Monaten und 1 Jahr gelöst werden könnte. 38 Prozent gehen von einer Dauer von über 1 Jahr aus.

Auch bei Schweizer Unternehmensinhabern standen die steigenden Gesundheitskosten ganz oben auf der Bedenkenliste. An zweiter Stelle kamen jedoch "die Vorschriften" und an dritter Stelle "die Steuern". Gleichzeitig zeigten sich die Firmeninhaber mit Blick auf die Wirtschaft im eigenen Land optimistischer als die Anleger.

52 Prozent von ihnen brachten ihre positive Sicht zum Ausdruck, was allerdings ein leichter Rückgang um zwei Prozentpunkte war. Die Schweizer Anleger äusserten sich wiederum mit 49 Prozent optimistisch zur Wirtschaft in der Schweiz - ein Anstieg von zuvor 41 Prozent.

Für die Studie wurden vom 3. Juni bis 6. Juli 2019 mehr als 3'800 wohlhabende Anleger - mit einem investierbaren Vermögen von mindestens 1 Million US-Dollar - und Unternehmer - mit mindestens 250'000 Dollar Jahresumsatz und mindestens einem Mitarbeiter abgesehen vom Inhaber selbst - in 17 Ländern befragt.

ys/rw

(AWP)