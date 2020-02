Schweizer Bauwirtschaft mit schwierigem Jahresstart

Und im Vergleich zum Vorjahresquartal sei mit einem Rückgang um 0,7 Prozent zu rechnen, heisst es im am Dienstag veröffentlichten Bauindex Schweiz, welcher gemeinsam von der Credit Suisse und dem Schweizerischen Baumeisterverband ermittelt wird. Sowohl im Tief- als auch im Hochbau sei mit rückläufigen Umsätzen zu rechnen.

Die Korrektur sei von der negativen Entwicklung der Baubewilligungen seit Längerem angekündigt worden und komme deshalb nicht überraschend. Wirtschafts- und Wohnungsbau seien davon am stärksten betroffen.

Bis ins Jahr 2018 hinein sei mit einer bevorstehenden Zinswende gerechnet worden. Gleichzeitig sei die Besorgnis um die zunehmenden Leerstände auf dem Mietwohnungsmarkt angestiegen und die Konjunktur habe sich abgekühlt. All dies habe dazu geführt, dass neue Projekte etwas zurückhaltender geplant würden - was sich nun in den Umsätzen der Baumeister niederschlagen dürfte.

Der Blick nach vorne ist allerdings nicht allzu pessimistisch. Mittlerweile habe der geldpolitische Wind wieder gedreht und ein Ende der Negativzinspolitik sei in weite Ferne gerückt. Für Anleger führe deshalb weiterhin kein Weg an Immobilien vorbei und die Finanzierungsbedingungen blieben attraktiv. Beim erwarteten Umsatzrückgang dürfte es sich folglich um eine Korrektur auf Zeit handeln und bereits im weiteren Jahresverlauf dürfte sich die Baukonjunktur wieder stabilisieren.

cf/rw

(AWP)