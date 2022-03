Schweizer Bevölkerung tritt wieder weitere Reisen an

Das geht aus am Montag veröffentlichten Daten der Onlinebuchungsplattform Ebookers hervor. Für Flugreisen seien vor allem die beiden Langstreckenziele Dubai und New York sehr populär, teilte Ebookers mit, aber auch andere Ziele in den USA, etwa Miami.

Auch beim Reiseveranstalter Hotelplan gehört Dubai zu den beliebtesten Destinationen für die Osterferien, zusammen mit Hurghada in Ägypten, wie eine Sprecherin auf Anfrage sagte.

Langstreckenziele öffnen wieder ihre Tore

Nach zwei Jahren der Pandemie seien die Menschen in der Schweiz wieder bereit, etwas weiter zu reisen, heisst es bei Ebookers. "Unsere Daten zeigen, dass die Reisegewohnheiten aus der Zeit vor der Pandemie eindeutig zurückkehren", so Ebookers-Mediensprecherin Rebecca Murphy.

Etwas anders klingt es bei Hotelplan: Es war nicht so, dass die Leute keine Lust hatten auf Langstreckenreisen. "Auch während der letzten zwei Jahre sind unsere Kundinnen und Kunden weitere Strecken gereist. So zum Beispiel auf die Malediven, nach Costa Rica, auf die Seychellen oder in die Dominikanische Republik", sagte die Sprecherin.

Weil nun allerdings verglichen mit dem Vorjahr wieder viel mehr weit entfernte Ferienländer ihre Grenzen geöffnet haben, zieht auch der Tourismus in diese Länder wieder an. "Besonders beliebt für die kommenden Sommermonate sind zum Beispiel die USA, deren Grenzen für den Tourismus erst im letzten November wieder geöffnet wurden", so die Sprecherin. Somit sei definitiv wieder "Licht am Ende des Tunnels" sichtbar und die Rückkehr zur Normalität werde realistisch, sagte sie.

Auch Kuoni und seine Schwestergesellschaften verzeichnen laut einem Unternehmenssprecher eine recht hohe Nachfrage nach Reisen in die USA. "Ähnlich strenge Einreisebedingungen galten in vielen asiatischen Ländern. Mit deren Aufhebung kehrt die Nachfrage zurück", so der Sprecher.

Wärme und Sonnenschein auch bei Kurztrips

Gefragt für die Osterferien sind gemäss Ebookers aber auch europäische Destinationen in der Wärme, etwa die türkische Metropole Istanbul, die portugiesischen Städte Porto und Lissabon oder Barcelona.

Dazu kommen gemäss der Mitteilung noch verschiedene Strandferiendestinationen wie Hurghada in Ägypten oder die spanischen Inseln Mallorca und Teneriffa, die sonst für Osterferien eher weniger gebucht würden. Dass solche Reiseziele im Süden besonders gefragt sind, zeige, dass sich die Menschen nach Wärme sehnten, heisst es bei Ebookers.

Auch bei Hotelplan buchen die Kunden besonders gerne Badeferien am Strand, etwa auf Zypern oder Mallorca. Doch auch Städtetrips kommen laut der Sprecherin sehr gut an. "Derzeit beliebte Städte sind zum Beispiel London, Paris oder Barcelona."

Sommerferien fallen wieder "normaler" aus

Während der Coronapandemie haben die Kunden ihre Ferien teilweise äusserst kurzfristig gebucht, weil es nie sicher war, wie sich die Situation in Bezug auf die Pandemie entwickelt. Inzwischen ist nun aber wieder etwas mehr Normalität eingekehrt, wie der Sprecher von Kuoni angibt: "Die Nachfrage nach Sommerferien setzte deutlich früher ein, als dies im Jahr 2021 der Fall war." Dabei seien die beliebtesten Destinationen im Mittelmeerraum, in den Alpen, in Nordeuropa oder in Nordamerika.

Bei Hotelplan sind die beliebtesten Reiseziele für die Sommerferien Griechenland mit den Inseln Kreta, Kos und Rhodos sowie Spanien inklusive Mallorca und die Kanarischen Inseln, die USA, Zypern und die Türkei.

Obwohl nun die Reisehürden wieder deutlich tiefer sind als noch vor einem Jahr, sei das Informationsbedürfnis der Kundinnen und Kunden gross geblieben, so der Sprecher von Kuoni. Deshalb würden sich auch viele Schweizer, die bisher ihre Ferien auf eigene Faust gebucht haben, an Reisebüros wenden.

tv/rw

(AWP)