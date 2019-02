Schweizer BIP-Zahlen bestätigen Abkühlung der Konjunktur

Das reale Schweizer Bruttoinlandprodukt (BIP) ist in der Periode von Oktober bis Dezember 2018 gegenüber dem Vorquartal um 0,2 Prozent gewachsen, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Donnerstag mitteilte. Dies, nachdem es im dritten Quartal überraschend ins Minus (-0,3% rev.) gerutscht war.

Für das Gesamtjahr 2018 resultierte damit laut erster Seco-Schätzung ein BIP-Wachstum von 2,5 Prozent nach 1,6 Prozent im Jahr davor. Damit habe die Schweizer Wirtschaft erstmals wieder ein Wachstum vergleichbar mit dem Jahr 2014 (2,4%) erzielt, so das Seco. Insbesondere in der ersten Jahreshälfte 2018 fiel das Wachstum überdurchschnittlich aus, danach schwächte es sich aber spürbar ab.

Stärkeres Wachstum erwartet

Zwar kehrte die hiesige Wirtschaft im vierten Quartal wie erwähnt zu einem moderaten Wachstums zurück. Das Seco selber hätte aber mehr erwartet. "Die Q4-Zahlen sind etwas schwächer als wir sie erwartet haben. Vor allem die Inlandnachfrage hat uns negativ überrascht", sagte Ronald Indergand, Leiter Konjunktur beim Seco, gegenüber der Nachrichtenagentur AWP.

Ganz überraschend kommt dies allerdings nicht. "Dass das hiesige Wachstum schwächer wird, steht im Einklang mit der Entwicklung in unseren Nachbarländern bzw. der Eurozone insgesamt", meinte Indergand. So sei beispielsweise Italien mit dem zweiten negativen Quartal in Folge in eine (technische) Rezession abgetaucht und Deutschland sei nur knapp daran vorbei geschrammt.

Auch Ökonomen hätten etwas mehr erwartet. "Wir hätten nach der Schrumpfung im dritten Quartal mit einem stärkeren Aufholeffekt gerechnet", meinte etwa UBS-Ökonom Alessandro Bee in einem Kommentar. Thomas Gitzel von der liechtensteinischen VP Bank nennt dabei den Grund dafür: "Die Schweiz kann sich von der Eurozone nicht abkoppeln."

Industrie mit starkem Quartal

Gestützt wurde das leichte Wachstum im vierten Quartal namentlich vom zweiten Sektor. Das verarbeitende Gewerbe (+1,5%) etwa erholte sich gemäss Seco dynamisch von der Kontraktion im Vorquartal, und zwar getrieben von den kräftig wachsenden Warenexporten (+5,6%). Deutlich weniger dynamisch entwickelten sich allerdings die Dienstleistungsexporte (-2,6%).

Ein leichtes Plus (+0,3%) kam nach einem sehr schwachen Vorquartal vom privaten Konsum sowie vom Staatskonsum (+0,1%). Die Bauinvestitionen (-0,4%) sanken hingegen leicht, wobei insbesondere der Hochbau rückläufig war. Und noch wesentlich stärker fiel der Rückgang der Ausrüstungsinvestitionen (-1,1%) aus.

Insgesamt hat sich damit im vierten Quartal - im In- wie auch im Ausland - bestätigt, dass die Wachstumskräfte seit Mitte letzten Jahres deutlich nachgegeben haben. Daran dürfte sich wohl so schnell nichts ändern. Für die Schweiz signalisieren laut Indergand vom Seco diverse Frühindikatoren wie das KOF-Barometer, der Einkaufsmanagerindex PMI oder die Konsumentenstimmung vorerst zumindest eine schwache Entwicklung.

Leichtes Wachstum im Q1 erwartet

So hat beispielsweise das KOF-Barometer für den Februar, das ebenfalls am (heutigen) Donnerstag veröffentlicht wurde, einen Rückgang um deutliche 3,8 Punkte erfahren. Dieser sei massgeblich auf negative Impulse aus dem Verarbeitenden Gewerbe zurückzuführen, notabene gemäss den BIP-Zahlen dem einzigen Wachstumsmotor im vierten Quartal.

Insgesamt erwartet das Seco aufgrund der genannten Indikatoren für das erste Quartal aber zumindest aus heutiger Sicht noch ein "moderat positives Wachstum". Mit Spannung erwartet Indergand derweil den neuesten Schweizer Einkaufsmanager-Index, der am (morgigen) Freitag veröffentlicht wird und als guter Vorlauf-Indikator für das hiesige Wachstum gilt.

Auch Ökonomen sehen zwar keine schnelle Erholung der hiesigen Wirtschaft, wollen aber auch keine Panik verbreiten. Die Vorlaufindikatoren würden zwar darauf hindeuten, dass die Schweizer Wirtschaft die im letzten Jahr erzielte Wachstumsrate (+2,5%) nicht werde halten können, meinte ZKB-Ökonom David Marmet. Er erwartet aber zumindest noch eine halb so hohe Rate.

uh/rw

(AWP)