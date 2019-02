Schweizer Exporteure erwarten laut Umfrage 2019 steigende Umsätze in China

Die in China tätigen Schweizer Unternehmen erwarten laut einer Umfrage im laufenden Jahr weiter steigende Umsätze im Reich der Mitte. Bereits das vergangene Jahr sei ein Rekordjahr gewesen, heisst es in einer Mitteilung der in China ansässigen Organisation Swiss Centers China (SCC). 2018 exportierte die Schweiz Waren im Wert von 18,1 Milliarden Franken nach China und Hongkong, was einem Anstieg um 8,2 Prozent entsprach.