Schweizer Exportwirtschaft setzt Erholungskurs fort

Corona hat nicht nur die Schweizer Binnenwirtschaft, sondern auch den Aussenhandel hart getroffen. Besonders im April erlebte die Exportnation Schweiz einen noch nie dagewesenen Einbruch. Davon kann sie sich nun Schritt für Schritt erholen, wie die am Donnerstag von der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) vorgelegten Daten zeigen.

Denn im Juli kletterten die Exporte gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt um 1,1 Prozent auf 17,7 Milliarden Franken. Das war der zweite Anstieg in Folge, nachdem die Ausfuhren im Juni sogar um 7,4 Prozent angezogen hatten.

Trotz dieser Erholung liegen die aktuellen Werte noch weit von jenen der Vor-Corona-Zeit entfernt. So hatte die Schweizer Exportwirtschaft davor zum Teil pro Monat Waren im Wert von über 20 Milliarden ins Ausland abgesetzt.

Uhren auf Erholungspfad

Die Erholung ist breit abgestützt. Abgesehen von der grössten Warengruppe Chemie-Pharma (-1,8%), die am besten durch die Krise gekommen ist, haben im Juli die Exporte aller bedeutenden Sparten gegenüber Juni zugelegt.

Bei Maschinen und Elektronik etwa beläuft sich das Plus auf 1,8 Prozent, bei den Präzisionsinstrumenten auf 7,1 Prozent oder den Metallen auf 3,3 Prozent.

Am auffälligsten ist der Aufschwung bei den Uhren (+39%) und den Bijouterie- und Juwelierwaren (+52%). Sie hatten stark unter der Coronakrise gelitten. Die Uhrenexporte legten im Juli zum dritten Mal in Folge zu und näherten sich mit knapp 1,6 Milliarden Franken dem zuletzt im Februar erreichten Niveau an.

Besonders nach China werden wieder bedeutend mehr Uhren exportiert. Das Land hat das Virus früh in den Griff bekommen und Läden und Boutiquen konnten im "Reich der Mitte" bereits vor Monaten wieder öffnen. Im Corona-Jahr ist Festlandchina zum wichtigsten Absatzmarkt der Uhrenbranche aufgestiegen.

Vergleicht man die Uhrenexporte aber mit den Werten aus dem Vorjahr, dann resultiert im Juli nach wie vor ein starker Rückgang von 17 Prozent. Nach sieben Monaten beläuft sich das Minus gar auf rund einen Drittel und Experten gehen für die Uhrenexporte im Gesamtjahr von einem Rückschlag in der Grössenordnung von 25 Prozent aus.

In Europa bewegt sich die Nachfrage nach Schweizer Uhren weiterhin auf einem sehr tiefen Niveau. In den Strassen von Paris oder Rom fehlen kaufkräftige, asiatische Touristen, die Schmuck und teure Uhren kaufen. Vor ähnlichen Problemen steht Hongkong, das bei Chinesen bereits seit dem Ausbruch der politischen Unruhen vor gut einem Jahr als Shopping-Mekka an Anziehungskraft verloren hat.

Mehr Autos importiert

Nicht nur die Ausfuhren, sondern auch die Einfuhren haben sich weiter erholt. Sie stiegen im Juli um 2,5 Prozent auf 15,1 Milliarden Franken. Hier seien in erster Linie die Mehrbezüge von chemisch-pharmazeutischen Produkten sowie Bijouterie und Juwelierwaren ins Gewicht gefallen. Ausserdem wurden wie in den beiden vorangegangenen Monaten wieder mehr Fahrzeuge in die Schweiz importiert.

Nach wie vor exportiert die Schweiz deutlich mehr, als an Waren eingeführt wird. Im Juli hat sich daraus für die Handelsbilanz ein Überschuss von 2,58 Milliarden Franken ergeben.

mk/ra

(AWP)