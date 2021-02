Schweizer Fondsmarkt im Januar mit weiterem leichten Anstieg

Der Schweizer Fondsmarkt hat zum Jahresstart im Januar erneut leicht zugelegt. Laut der Branchenorganisation Asset Management Association Switzerland stieg das Vermögen der in der Statistik von Swiss Fund Data AG und Morningstar erfassten Anlagefonds besonders deutlich in Obligationen- und Aktienfonds, und das trotz des leichten Rückgangs an den Finanzmärkten.