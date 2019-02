Schweizer Fondsmarkt legt im Januar wieder zu

Die Anleger vertrauten der Fondsindustrie netto zusätzlich 6,43 Milliarden Franken an Neugeldern an, wie die Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA am Dienstag mitteilte. In fast alle Fondskategorien seien Neugelder investiert worden, wobei die Obligationenfonds klar die Nase vorn gehabt hätten. Sie konnten 6,12 Milliarden Franken an Neugeldern anziehen.

Mit grossem Abstand folgten die Aktienfonds mit 552 Millionen und die Geldmarktfonds mit 228 Millionen Franken. Gelder abgezogen worden seien nur aus zwei Kategorien und die auch nur in geringem Ausmass, schrieb die SFAMA weiter. So flossen aus den Alternativen Anlagen 372 Millionen und aus den Rohstofffonds 195 Millionen Franken ab.

Nach wie vor führen die Aktienfonds die Liste der beliebtesten Fonds an: Über 40 Prozent der Gelder im Schweizer Fondsmarkt stecken in Aktienfonds. Der Marktanteil der Obligationenfonds beträgt fast ein Drittel, die Anlagestrategiefonds kommen auf rund 11 Prozent, die Geldmarktfonds auf knapp 9 Prozent.

Bei den Top-10-Anbietern liegen unverändert die UBS mit einem Marktanteil von mehr als 26 Prozent und die Credit Suisse mit einem Anteil von gut 15 Prozent an der Spitze. Swisscanto auf dem dritten Platz kommt auf einen Anteil von 8 Prozent.

tt/uh

(AWP)