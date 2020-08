Schweizer Fondsmarkt legt im Juli leicht zu

Die Finanzmärkte hätten sich im Berichtsmonat zwar uneinheitlich entwickelt, per Saldo habe aber ein leichtes Plus resultiert. Dies habe zu einer entsprechenden Erhöhung des Schweizer Fondsmarktvolumens geführt habe, teilte die Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) am Dienstag mit.

Der Zufluss an neuen Mitteln habe angehalten, sei aber mit 115,2 Millionen Franken im Vergleich zu den Vormonaten markant abgeflacht, heisst es weiter. Am meisten Neugeld floss dabei in Geldmarktfonds, gefolgt von Aktienfonds. Hohe Mittelabflüsse verzeichnete derweil vor allem Obligationenfonds (-3,9 Mrd).

In der Reihenfolge der beliebtesten Anlagekategorien gab es keine Veränderungen: Angeführt wird das Feld von Aktienfonds (40,60%), gefolgt von Obligationenfonds (32,21%) und Anlagestrategiefonds (10,82%).

sta/uh

(AWP)