Schweizer Fondsmarkt sinkt im Dezember

Das Gesamtvermögen der Anlagefonds in der Schweiz ist im Dezember erneut gesunken. Im Dezember wurden rund 2 Milliarden Franken aus Anlagefonds abgezogen. Angesicht der markanten Einbrüchen an den Aktienmärkten sei dies aber erstaunlich wenig gewesen, schrieb die Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA am Montag in einer Mitteilung.