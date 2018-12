Schweizer Fondsmarkt sinkt im November leicht

Das Gesamtvermögen der Anlagefonds in der Schweiz ist im November gesunken. Allerdings habe sich die Lage an den Finanzmärkten nach den zum Teil markanten Kursrückgängen im Vormonat wieder etwas stabilisiert, wie die Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA am Donnerstag schreibt. Das Volumen habe sich dementsprechend nur wenig reduziert.