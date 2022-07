Schweizer Fondsmarkt spürt aktuelle Marktverwerfungen

Laut der Branchenorganisation Asset Management Association Switzerland erreichten die Vermögen der in der Statistik von Swiss Fund Data AG und Morningstar erfassten Anlagefonds per Ende Juni 2022 knapp 1334 Milliarden Franken nach 1517 Milliarden per Ende Dezember 2021.

Die grössten Abflüsse erlitten Obligationenfonds mit 5,9 Milliarden Franken sowie Geldmarktfonds mit 2,2 Milliarden, wie es in einem Communiqué vom Donnerstag heisst. Netto-Zuflüsse erfuhren hingegen vor allem Anlagestrategiefonds mit 4,4 Milliarden Franken sowie Aktienfonds mit 643 Millionen und Immobilienfonds mit 176 Millionen.

Auffällig war laut dem Verband der Neugeldzufluss von 10,8 Milliarden im Bereich ESG- und Nachhaltigkeitsfonds. Deren Volumen belief sich per Ende Juni 2022 auf 355 Milliarden.

(in Mio Franken) Volumen Netto- Fondskategorie Juni 2022 Dezember 2021 Mittelflüsse Total Markt Schweiz 1'333'862 1'516'884 -3'991 Aktienfonds 588'306 719'530 +643 Obligationenfonds 395'756 439'313 -5'948 Anlagestrategiefonds 157'565 163'779 +4'428 Geldmarktfonds 100'612 106'061 -2'154 Immobilienfonds 44'992 42'936 +176 Rohstofffonds 34'821 32'329 -669 Alternative Anlagen 8'663 9'656 -389 Andere 3'145 3'278 -79 Nachhaltiger Markt 355'065 368'871 +10'750

