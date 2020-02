Schweizer Fondsmarkt stagniert im Januar

Insgesamt beliefen sich die Vermögen der Schweizer Fondsindustrie im ersten Monat 2020 auf 1'241 Milliarden Franken und erreichten damit das Niveau des Vormonats, wie einer Mittelung der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA vom Mittwoch zu entnehmen war.

"Erfreulicherweise" habe aber der positive Trend bei den Nettomittelzuflüssen angehalten und sich im Vergleich mit den Vormonaten sogar noch etwas akzentuiert, so die SFAMA weiter. So betrug der Nettomittelzuflüsse im Berichtsmonat 10,7 Milliarden Franken.

In alle Fondskategorien wurden Neugelder investiert - am meisten in Obligationenfonds mit 5,2 Milliarden, gefolgt von Aktienfonds (2,1 Mrd) und Geldmarktfonds (1,7 Mrd). In der Reihenfolge der beliebtesten Anlagekategorien gab es keine Veränderungen: Aktienfonds 42,5 Prozent, Obligationenfonds 31,3 Prozent, Anlagestrategiefonds 11,0 Prozent und Geldmarktfonds 8,9 Prozent.

Bei den Top-10-Anbietern liegen zum Jahresende 2019 unverändert die UBS mit einem Marktanteil von knapp 26 Prozent und die Credit Suisse mit einem Anteil von knapp 16 Prozent an der Spitze. Swisscanto auf dem dritten Platz kommt auf einen Anteil von 8,3 Prozent.

(in Mio Franken) Volumen Volumen Netto- Fondskategorie Januar 2020 Dezember 2019 Mittelflüsse Total Markt Schweiz 1'241'016 1'241'020 10'717,8 Aktienfonds 526'781 534'627 2'144,8 Obligationenfonds 388'452 381'552 5'194,8 Anlagestrategiefonds 136'849 136'905 946,3 Geldmarktfonds 110'067 107'984 1'747,3 Immobilienfonds 35'778 35'896 3,1 Rohstofffonds 26'124 25'144 644,5 Alternative Anlagen 14'620 16'402 29,0 Andere 2'345 2'510 8,0

